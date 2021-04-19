نائب أردني يطالب بإغلاق البرلمان على الحكومة حتى إلغاء الحظر وفتح المساجد (فيديو)

طالب نائب في البرلمان الأردني، يوم الإثنين، بإغلاق أبواب البرلمان وعدم السماح لأعضاء الحكومة بالخروج منه حتى تحقيق مطالب شعبية.

وأضاف النائب الإسلامي ينال فريحات خلال أول جلسة لمجلس النواب في رمضان، أن ”إجراءات الحكومة المتعلقة بكورونا على مدار 4 أشهر، تؤكد أنها لا تحسب أي حساب للشعب الأردني أو البرلمان“.

ودعا فريحات، رئيس المجلس عبدالمنعم العودات لـ“الحفاظ على هيبة المجلس“، مطالبا ”بإغلاق أبواب القبة حتى استجابة الحكومة بإلغاء الحظر والسماح بتأدية جميع الصلوات في المساجد“.

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واتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات، من بينها تعليق صلاة الجمعة لأسابيع، ومنع صلاة التراويح في شهر رمضان.

كما مددت ساعات الحظر الليلي مع فرض حظر شامل ليوم واحد في الأسبوع؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقوبلت هذه الإجراءات برفض شعبي واسع لها؛ ما دفع الحكومة للسماح بصلاة الجمعة، اعتبارا من الأسبوع القادم، سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة، لكنها أبقت على ساعات الحظر كما هي.