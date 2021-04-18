موريتانيا.. رئيس "قوى التقدم" يتهم الحكومة بسوء الإدارة

اتهم محمد ولد مولود رئيس حزب ”اتحاد قوى التقدم ”المعارض في موريتانيا، النظام الحالي بـ“سوء الحكامة وعدم الشفافية“.

وهجوم ولد مولود، الذي دخل البرلمان بعد التشريعات الأخيرة، جاء خلال مؤتمر للمجلس الوطني لحزبه، المُنعقد حاليًا في العاصمة نواكشوط.

وقال إنه ”بدون إصلاح حقيقي للحكامة، لا يمكن الحديث عن علاج المشاكل المطروحة أو الخروج من الوضعية الراهنة التي تعيشها موريتانيا“.

وأضاف ولد مولود أن ”موريتانيا اليوم على مفترق طرق، فإما أن تسلك طريق الإصلاح، وإما أن تواصل التلاعب بالمواطنين والمشاريع الوهمية، ما سيفاقم الأزمة ويجر البلاد إلى مستنقع لا يمكن الخروج منه“، ورأى أنه ”رغم قلة الموارد، فإن مشكلة البلاد حاليًا ليست في الموارد، بقدر ما هي ضعف الحكامة وسوء التسيير“.

وكان ولد مولود أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أوصلت الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم، وبعد تسلمه السلطة استقبل الغزواني جميع منافسيه بما فيهم محمد ولد مولود، الذي التقاه في القصر الرئاسي أكثر من مرة.