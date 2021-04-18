موقع إسرائيلي: حماس قدمت تنازلا في مفاوضات تبادل الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن محادثات جديدة أجرتها حركة حماس مع إسرائيل بطريقة غير مباشرة، قبل حوالي أسبوع ونصف؛ لبحث صفقة تبادل أسرى، وأبدت خلالها الحركة استعدادها تخفيض عدد الأسرى الذين ستطلق سراحهم إسرائيل خلال الصفقة.

وفي التفاصيل، ذكر موقع ”والا“ العبري، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أجروا محادثات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية؛ بهدف تحقيق تقدم في صفقة تبادل الأسرى، قبل حوالي أسبوع ونصف.

ونقل الموقع العبري، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن حماس -في الاتصالات التي أجريت على حدود قطاع غزة- أعربت عن استعدادها لتخفيض عدد الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

ووفق الموقع العبري، فإن حماس لن تتنازل عن أسرى أمنيين تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطخة بالدماء.

وأوضح الموقع، أن المحادثات جرت خلال حفل تنصيب منسق الحكومة الإسرائيلية الجديد عند معبر إيريز شمال قطاع غزة، حيث التقى ضباط المخابرات المصرية عند المعبر بمسؤولين أمنيين إسرائيليين، وقام الوفد المصري بنقل الرسائل بين حماس وإسرائيل لعدة ساعات، تمحور معظمها حول القضايا المتعلقة بدفع عملية تبادل الأسرى.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين القول، إنه يتعين على حماس إتمام قضية الأسرى والمفقودين إذا أرادت دفع مشاريع اقتصادية.

ولفت الموقع العبري إلى أن المحادثات نتج عنها ”تقدم بطيء“ قد تم إحرازه، وفق ما قاله المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون للموقع.

وزار وفد أمني مصري قطاع غزة، قبل نحو عشرة أيام، وأجرى لقاءات مع مسؤولين في حركة حماس، دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الزيارة.