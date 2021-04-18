العراق.. اعتقال زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي بتهم فساد

ألقت قوة أمنية عراقية، فجر الأحد، القبض على السياسي ورجل الأعمال جمال الكربولي وابن شقيقه، إثر تهم فساد مالي.

وقالت مصادر عراقية ووسائل إعلام محلية إن قوة أمنية تمكنت من القبض على الكربولي، وابن شقيقه لؤي، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، إثر اتهامهما بقضايا فساد مالي.

وبحسب تلك المصادر، فإن ”قوة أمنية تابعة للجنة مكافحة الفساد طوقت، فجر اليوم، منزل زعيم حزب الحل جمال الكربولي، واقتادته لإجراء تحقيقات معه“، مشيرة إلى أن القضاء العراقي أصدر ثماني مذكرات بحق شخصيات وتجار متورطين بقضايا غسيل أموال وملفات فساد كبيرة، وذلك بعد اعترافات أدلى بها المدعو (بهاء الجوراني) الذي اعتقل في وقت سابق.

ويتعرض مسؤولون عراقيون بين الحين والآخر إلى اعتقال، على إثر تهم فساد مالي وإداري.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعهد خلال تصريحات سابقة، بالعمل للقضاء على الفساد، والكشف عن الفاسدين وتقديمهم للعدالة.