أبرزهم الخميني ونصر الله.. إسرائيل تعين طبيبا مهمته تقييم صحة قادة خصومها

أعلنت إسرائيل، السبت، عن ضم الجيش الإسرائيلي أول طبيب مختص بتقييم الوضع الصحي لقادة خصومها لا سيما قادة الفصائل الفلسطينية، و المرشد الإيراني علي خامنئي وأمين حزب الله حسن نصر الله.

وبحسب موقع ”والا“ العبري، فإن وحدة الاستخبارات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي ضمت طبيبا جديدا، حيث حصرت مهمته بدراسة الوضع الصحي لقادة خصومها وزوجاتهم كذلك.

وأشار الموقع العبري المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، إلى أن هذا الطبيب سيقوم بفحص وبحث ودراسة الصور التي تنشر أو تبث للقادة لرصد أي تغيير في الوضع الصحي لهم.

وكشف الموقع العبري، عن أول مهمة للطبيب وهي رصد الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حيث قام برصد الحالة الصحية له من خلال خطاباته المتوالية.

ولفت الموقع إلى أن الطبيب لم يكتف بمراقبة الحالة الصحية لنصر الله، بل ويراقب عن كثب الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حيث أكد الطبيب الإسرائيلي بأن المرشد دخل عدة مرات للمستشفى خلال الفترة الماضية.

وأوضح الموقع، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بدراسة خصومه وأعدائه، بشكل جيد ومكثف، حيث يبحث عن وضعهم الصحي، كما أنه يبحث إذا ما كان هؤلاء القادة يأكلون أم لا.

كما أن هذا الطبيب يقوم ببحث لغة الحوار لكل زعيم أو قائد، وإذا كان وجهه شاحبا أو يتعرق، مما يعني أن إسرائيل تفحص الوضع الشامل والكامل لهم.