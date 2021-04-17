الأردن.. استياء واسع بعد الحديث عن تغييب علم فلسطين في أحد الدروس التعليمية

أثار الحديث عن غياب علم فلسطين، عن خارطة الوطن العربي، ضمن أحد الدروس المنشورة على منصة #درسك التعليمية في الأردن، استياء وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وهاجم مواطنون الحكومة الأردنية ووزارة التربية والتعليم؛ بسبب غياب العلم، معتبرين أن ما حدث تطبيع وخيانة.

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من جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله حول عدم وجود علم دولة فلسطين على خارطة الوطن العربي ضمن أحد الدروس المنشورة على منصة #درسك التعليمية.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”نؤكِّدُ على أنَّ ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود #علم دولة #فلسطين الشقيقة ضمن أحد الدروس المنشورة على منصة #درسك، ليس صحيحا“.

وتابعت الوزارة: ”ونؤكِّدُ في الوقت ذاته، على أن فلسطين وعلمها دوما حاضران في مناهجنا، كما هما دوما في الوجدان الأردني“.

https://www.facebook.com/edugovjo/posts/2841555059417224

https://www.facebook.com/321497094659525/videos/139062041509759

وفي معرض رده على سؤال النائب خليل عطية حول الأمر، نفى وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس صحة عدم وجود علم فلسطين على منصه ”درسك“، مؤكدا حضور فلسطين الدائم في المناهج التعليمية كما هي في الوجدان الأردني.

وشكك مواطنون برواية وزارة التربية، من بينهم منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ”ذبحتونا“ فاخر دعاس، الذي قال إن الوزارة عدلت الفيديو المنشور بطريقة بدائية‎ بعد اكتشاف الخطأ بدلا من الاعتراف به.

واعتبر دعاس في منشور على ”فيسبوك“، أن تغييب علم فلسطين عن خارطة الوطن العربي خطأ غير مقصود من قبل الوزارة.

https://www.facebook.com/fakher.daas/posts/10223807933083001

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4288609657816307&id=100000019444717&refid=52&__tn__=-R

https://twitter.com/fatmeh_alqam/status/1383357248970248194