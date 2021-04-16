الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة (فيديو)

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، عدداً من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، بعد ساعات من إعلانه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات محاذية له.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة حماس غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدف بسلسلة غارات موقعاً عسكرياً شرق مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع، فيما استهدفت غارات مماثلة موقعاً عسكرياً جنوب مدينة غزة.

https://twitter.com/MohannadGaly/status/1383194859595571204?s=20

كما استهدف قصف إسرائيلي موقعاً غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب مجمع مستوطنات أشكول المحاذي للقطاع.

https://twitter.com/abed_olwan/status/1383194782193889282?s=20

وتكررت عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة لليوم الثاني على التالي، وهو ما يرد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع لحماس في القطاع، محملاً إياها المسؤولية عن أية عمليات إطلاق صواريخ من غزة.