البرهان: السودان لن يخوض حربا ضد إثيوبيا.. وجاهزون لمثول البشير أمام "الجنائية"

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن بلاده ”لن تخوض حربا مع إثيوبيا“، مطالبا إياها بالانسحاب الكامل من أراضيه.

وأضاف البرهان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية: ”لا نية لنا في شن حرب على إثيوبيا.. نطلب منها الانسحاب من أراضينا.. لن نحارب إثيوبيا ولا خلاف معها.. إثيوبيا تدعي أن لها أراضي محتلة من السودان، ومع ذلك فهي تعتدي على المزارعين السودانيين منذ تسعينيات القرن الماضي“.

وتابع البرهان: ”نناشد إثيوبيا الانسحاب خارج الأراضي السودانية ومستعدون للتفاوض لأجل انسحابها ولن نسعى للحرب.. فقط نسعى بالوسائل السلمية الانسحاب من أراضينا“.

وبشأن سد النهضة الإثيوبي؛ قال البرهان إن ”السودان يريد اتفاقا ملزما مكتوبا وقانونيا“.

وفي شأن آخر، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن المحكمة الجنائية الدولية ”لم تطلب تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير“.

وأشار إلى أن الجنائية تجري تفاهمات مع الحكومة عبر الجهات القانونية للوصول إلى صيغة لمحاكمة البشير، مؤكدا أن السودان ”جاهز لتسليم البشير ومحاكمته“.

وأوضح أن ”مثول البشير يمكن أن يتم بطرق مختلفة“، قائلا: ”لا اعتراض للحكومة على مثول البشير داخل السودان أو خارجه.. نحن متفقون على مثول البشير أمام الجنائية نظير التهم الموجهة إليه من المحكمة الدولية“.