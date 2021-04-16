إطلاق صاروخ جديد من غزة على إسرائيل

سقط صاروخ ثانٍ أُطلق من غزة، مساء اليوم الجمعة، قرب منطقة أشكول الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وقال موقع ”ريشت كان“ الإسرائيلي، إن“صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع“.

وفي ذات السياق، ذكر موقع ”مفزاك درومي“ العبري أن ”صاروخًا سقط في منطقة مفتوحة على أطراف كيبوتس ”حوليت“ أحد كيبوتسات مجمع أشكول الاستيطاني دون إصابات أو أضرار“.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن، أمس الخميس، رصد إطلاق قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة صوب بلدة سديروت المحاذية له.

وردَّ الجيش الإسرائيلي، على إطلاق الصاروخ، بقصف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس جنوب ووسط قطاع غزة، فيما لم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن عملية إطلاق الصواريخ هذه.