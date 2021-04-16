السودان: نهج إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة عقيم

قال السودان، اليوم الجمعة، إن إثيوبيا تنتهج نهجًا عقيمًا في مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للمشاكل الداخلية لأديس أبابا أن تجر البلاد إلى مغامرات حمقاء.

وجاء ذلك بحسب وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، التي أكدت أن بلادها أطلعت مجلس الأمن الدولي بشأن مجريات التفاوض حول سد النهضة.

وأضافت المهدي، أن“السودان ماضٍ في المسار السياسي لمواجهة إجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة“، متهمة في الوقت نفسه ”أديس أبابا بإرسال رسائل غير صحيحة بشأن أزمة السد“.

وأشارت إلى أن“إثيوبيا لم ترد حتى الآن على الدعوة التي قدمها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لنظيره الإثيوبي آبي أحمد، للحوار المباشر“، مجددة الدعوة لإثيوبيا لمواصلة الحوار.

وذكرت وزيرة الخارجية السودانية أن“هنالك مرجعيات محددة في سد النهضة“، مشيرة إلى أن“20 مليون مواطن مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية بشأن سد النهضة“.

وقالت:“سد النهضة يجب أن يكون إشراقة للقرن الأفريقي“.

وبشأن طلب إثيوبيا من السودان سحب جيشه من أراضي الفشقة التي أعاد انتشاره فيها، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، للتفاوض؛ أكدت المهدي أن ”سيادة السودان على حدوده ليست محل تفاوض“.

من جانب آخر، وبشأن العلاقة مع إسرائيل، قالت مريم الصادق، إنه ”يجب أن تكون محل إجماع من السودانيين عبر البرلمان“ (لم يتشكل بعد).‎