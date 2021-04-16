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حكومات غربية تندد بهجومي الأربعاء في كردستان
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 16:35 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 17:00 GMT

حكومات غربية تندد بهجومي الأربعاء في كردستان

نددت حكومات غربية بالعنف في شمال العراق وقالت اليوم الجمعة إنه لا ينبغي التساهل مع الهجمات على القوات الأجنبية وذلك بعد استهداف قوات أمريكية وتركية في حادثين

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المصدر: رويترز

نددت حكومات غربية بالعنف في شمال العراق وقالت اليوم الجمعة إنه لا ينبغي التساهل مع الهجمات على القوات الأجنبية وذلك بعد استهداف قوات أمريكية وتركية في حادثين منفصلين يوم الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: ”نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل نيسان في منطقة كردستان العراق“.

وأضاف البيان: ”لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف ومنشآته ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم داعش“.

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