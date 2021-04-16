حكومات غربية تندد بهجومي الأربعاء في كردستان

نددت حكومات غربية بالعنف في شمال العراق وقالت اليوم الجمعة إنه لا ينبغي التساهل مع الهجمات على القوات الأجنبية وذلك بعد استهداف قوات أمريكية وتركية في حادثين منفصلين يوم الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: ”نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل نيسان في منطقة كردستان العراق“.

وأضاف البيان: ”لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف ومنشآته ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم داعش“.