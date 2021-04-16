والدتهما قضت في حادث مماثل.. مقتل شقيقين برصاص مسلحين في الضفة الغربية

في جريمة جديدة تعصف بالمجتمع العربي في إسرائيل، قُتل شقيقان من مدينة باقة الغربية قضاء حيفا، بعد إطلاق النار على سيارتهما أثناء تواجدهما في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان صحفي إن مسلحين أقدموا اليوم الجمعة على إطلاق النار على سيارة خصوصية كان يستقلها الأخوان شافع وصلاح أبو حسين، من منطقة باقة الغربية في الداخل بإسرائيل.

وأضافت الشرطة الفلسطينية أن محاولات إنقاذ حياة الشابين على يد الطواقم الطبية الفلسطينية التي حضرت لمكان الجريمة، فشلت، مما أدى لوفاتهما.

وذكرت الشرطة، أن مجهولين كانوا يستقلون مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، قاموا بإطلاق النار على سيارة الشابين، مما أدى إلى إصابة الأخوين بجراح خطيرة استدعى نقلهما لمستشفى ثابت الحكومي في مدينة طولكرم التابع للسلطة الفلسطينية، ثم فارقا الحياة هناك.

وأشارت الشرطة الفلسطينية إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لها في مدينة طولكرم، فتحت تحقيقا في الجريمة التي ارتكبت داخل الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتقع باقة الغربية بين مدينة حيفا، التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ومدينة طولكرم بالضفة الغربية والتي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

استغلال حالة التداخل

ويستغل العديد من المواطنين حالة التداخل بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد آخرين، والفرار تجاه المناطق التي لا تستطيع الشرطة الفلسطينية ملاحقتهم فيها.

وقتلت والدة الشقيقين في العام الماضي، في جريمة أخرى استهدفت سيارة كانت تستقلها في مدينة باقة الغربية على يد مجهولين.

ويضرب العنف، وجرائم القتل المجتمع العربي في إسرائيل بشكل متواصل، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن وضع حد لفوضى السلاح.

ووقعت حوادث إطلاق النار المتكررة داخل المجتمعات العربية، حيث أدت لمقتل 28 شخصا، من المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام الجاري، على خلفيات العنف وما يسمى بـ“الشرف“ وغيره.

الجدير بالذكر، أن الشرطة الفلسطينية تنقل نتائج ملف التحقيق في جرائم تتعلق بمواطنين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى شرطة إسرائيل.

إسرائيل تحاول احتواء العنف

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في بداية العام الجاري خطة لمكافحة العنف الذي يضرب المجتمع العربي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سابقا، إن الخطة تبلغ تكلفتها 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية.

ووفق مكتب نتنياهو، فإن الخطة تتضمن إنشاء وتجديد خمسة أقسام للشرطة وقسمين للإطفاء، وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفق البيان الصادر عن مكتبه.

وأوضح مكتب نتنياهو، أنه سيتم تخصيص مليون شيكل أخرى (302 ألف دولار)، لرفع مستوى الوعي حول العنف في المجتمعات العربية.

كما ستجري وزارة الأمن العام في إسرائيل أيضا عمليتين لجمع الأسلحة غير الشرعية، والتي تقدر بحوالي 400 ألف قطعة سلاح.