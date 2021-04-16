قضاء العراق يتحفظ على أكثر من مليون دولار وسبائك ذهبية خبأها داعش في الموصل

أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الجمعة، التحفظ على أكثر من مليون دولار أمريكي، وسبائك ذهبية، وجدت مخبأة في الموصل القديمة، حيث كان تنظيم داعش يتمركز قبل هزيمته.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة تحقيق نينوى ”أعلنت عن تحفظها على مبالغ مالية كبيرة وموجودات ثمينة ضبطت تحت أنقاض دار في منطقة الشهواني في الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي“.

وأوضح البيان أن ”المحكمة أعلنت العثور على مبلغ مليون وستمائة ألف دولار أمريكي وعملات ذهبية وفضية وسبائك ومقتنيات ذهبية في المنطقة القديمة الشهواني أثناء قيام إحدى الحفارات بإزالة أنقاض دور المنطقة القديمة“.

وأضاف: ”الأموال والمواد المذكورة كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية وأكياس نايلون ومدفونة بعمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الأرض.. يرجح أن ”هذه الأموال كان يستخدمها التنظيم الإرهابي لتمويل عملياته الإرهابية أثناء انسحابهم إلى الجانب الأيمن من المدينة القديمة“.