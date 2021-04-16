العراق.. غضب شعبي عارم من تورط الميليشيات المسلحة بتفجير بغداد الأخير

عبر نشطاء عراقيون وسياسيون عن غضبهم من تورط ميليشيات مسلحة في تفجير بغداد الأخير، وسط مطالبات بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتعزيز الجهد الأمني.

وقُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون، يوم أمس، في هجوم بسيارة تحمل متفجرات في حي مدينة الصدر مترامي الأطراف بالعاصمة بغداد.

تفجير في منطقة الحبيبية ، شهداء وضحايا ، انها البداية وستكونون وقودا لانتخاباتهم البائسة pic.twitter.com/8kOE9zsRkr — nagham131973 نغم التميمي (@nagham1319731) April 15, 2021

وأعلنت القوات الأمنية في بادئ الأمر، أن التفجير هو عبارة عن سيارة مفخخة، غير أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت لاحقا، أن سيارة كانت تحمل متفجرات تتحرك قرب الأسواق تسببت بالحادث.

ورجح هذا الإعلان تورط المجموعات المسلحة، التي تنشط في تلك المنطقة، في الحادثة، خاصة وأن حادثا سابقا مماثلا حصل خلال الشهر الماضي.

مصدر:

السيارة التي أنفجرت في بغداد اليوم لم تكن مفخخة وكانت محملة بالمتفجرات التابعة لإحدى الميليشيات. خلية الإعلام الأمني: سيارة كانت تحمل مواد شديدة الانفجار ”أحترقت“ أثناء حركتها في أحد الأسواق شرقي بغداد وقتل سائقها.#سواتر_لو_مكاتب؟ pic.twitter.com/4revIGU8sO — عمر الجنابي (@omartvsd) April 15, 2021

اذا ثبت وان تفجير الحبيبية نتيجة نقل ذخائر للفصائل المسلحة، فهذا يعني ان سلاح هذه الفصائل لا يزال يقتل شعبنا، وانه نموذج مصغر لتفجير مرفأ بيروت، والقادم ابشع وامرّ. الرحمة لشهداء العراق. — د. مهند الجنابي Dr.Mohanad Aljanabi (@moaljanabi10) April 15, 2021

وعلى الرغم من إعلان السلطات المختصة، والأدلة الجنائية، أن التفجير تسببت به سيارة تحمل متفجرات، إلا أن قوى سياسية مثل ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، وتحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري، أدانوا الهجوم، باعتبار أن تنظيم داعش هو من نفذه، رغم أنه لم يتبن العملية.

وتتمتع تلك المجموعات بنفوذ واسع، وسيطرة كبيرة في مناطق شرقي العاصمة بغداد، خاصة كتائب حزب الله، وحركة عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وغيرها، وهو ما أثار الشكوك حول تورط إحدى تلك المجموعات بتلك الحادثة.

قصف مطار اربيل و تفجير منطقة الحبيبية اليوم يُذكرنا بكلام هشام الهاشمي رحمه الله عن قوى الدولة و اللادولة في العراق.

قوى تستنكر الاعمال الاجرامية و في صف الدولة و قوى اللادولة تقصف و تقتل وتفجر بحجة طرد المحتل .

والسؤال هو اين الدولة من هذه العصابات ؟وإلى متى ؟#الدولة_واللادولة — Ali Fadhil / علي فاضل (@AliFadhil_iq) April 15, 2021

بدوره، يرى الخبير الأمني، حميد العبيدي، أن ”المجموعات المسلحة نشطت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهي تجري تحركات بشكل مستمر بين المناطق، لتنفيذ الهجمات ضد البعثات الأجنبية، واستهداف قوافل التحالف الدولي، وهو ما يجعلها عرضة لمثل تلك الحوادث، خاصة وأن العراق شهد خلال اليومين الماضيين عدة هجمات ضد القواعد الأجنبية“.

وأضاف العبيدي لـ ”إرم نيوز“، أن ”تحرك تلك المجموعات يتم غالبا بتواطؤ من القوات النظامية، أو استخدام عجلات تابعة للحشد الشعبي، كما حصل سابقا خلال استعراض جماعة ربع الله في العاصمة بغداد“.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى، حيث شهدت منطقة شارع فلسطين، الشهر الماضي، انفجارا لدراجة نارية يستقلها شخصان، كانت تحمل متفجرات؛ مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة مرافقه.

واتضح لاحقا أن الدراجة كانت تابعة لميليشيات حزب الله، حيث فرضوا طوقا حول مستشفى ابن النفيس، وطالبوا بنقل العنصر الجريح إلى مكان آخر، وهو ما رفضته قوة أمنية كانت ترافقه، بحسب مصادر أمنية.

وسلطت تلك الواقعة الضوء على دور الميليشيات المسلحة في زعزعة استقرار البلاد، وتفجير المحال التجارية، واقتحام الملاهي.

ومنذ أشهر، تنشط مجموعات مسلحة مثل ”ربع الله“، و“حركة أبناء الشايب“، و“جبهة أهل الجداحة“، و“سرايا الانتقام“، و“أهل الكهف“، وغيرها، حيث تتبنى العمليات العسكرية ضد البعثات الدبلوماسية ومطار بغداد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تفجير محال بيع الخمور، واستهداف المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الملاهي.