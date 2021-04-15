المخابرات السودانية تنفي زيارة وفد أمني إلى إسرائيل

نفى جهاز المخابرات العامة في السودان، يوم الخميس، زيارة وفد أمني سوداني إلى إسرائيل.

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن ”ما يتم تداوله في الوسائط الإعلامية عار عن الصحة ويفتقر للمصداقيه“.

وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي، موافقتها على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1958، والذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية معها.

وكانت وكالة ”رويترز“، نقلت يوم الثلاثاء، عن مصدرين قولهما إن ”السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين، في العام الماضي، بوساطة أمريكية“.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ قد كشفت أيضا عن ترتيبات تجري لزيارة وفد أمني سوداني إلى إسرائيل، بعد قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وقالت الهيئة إنه ”تجري حاليًا اتصالات متقدمة لتنظيم زيارة وفد أمني من السودان إلى إسرائيل في المستقبل القريب“.