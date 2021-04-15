بعد "قضية آثار الدباس".. ما مصير "جرم إطالة اللسان على الملك" في قانون العقوبات الأردني؟

فتحت قضية الفتاة الأردنية آثار الدباس، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة ”إطالة اللسان على الملك“، قبل أن تعلن محكمة الاستنئاف اليوم الخميس عدم مسؤوليتها عما أسند إليها، تساؤلات حول مصير هذا الجرم في قانون العقوبات.

جاء قرار محكمة الاستئناف بعد يوم من اتصال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالفتاة الدباس، التي أثارت قضيتها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدور حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على الدباس، بتهمة ”إطالة اللسان على الملك“، على إثر خلاف بينها وبين أخرى تعمل إعلامية وسفيرة سلام؛ بسبب ”اصطفاف مركبات“.

وتطور الخلاف بين الإعلامية والدباس حتى قالت لها الأخيرة: ”أبوي (والدي) أحسن من الملك“، لتقوم الأولى على إثرها بتقديم شكوى للمحكمة بحقها.

وكشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، عن توجه إلى تعديل أو وقف العمل بالمادة 195 من قانون العقوبات المتعلقة بإطالة اللسان على الملك عبدالله الثاني، بعد الضجة التي أحدثتها قضية الدباس.

وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات طالب، اليوم، المدعين العامين تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية والتحقيقية بكافة تفاصيلها والمتعلقة بإطالة اللسان، بحسب ما أوردت صحيفة ”الغد“ المحلية.

وسبق ذلك قرار محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الدباس، التي سبق وأن تمت إدانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم ”إطالة اللسان على الملك“، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“ عن مصدر قضائي قوله: إن ”محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها“.

وأوضح القرار أن ”البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال“.

وكان العاهل الأردني اتصل هاتفيًا بالدباس أمس الأربعاء، حيث أكدت الفتاة في منشور عبر صفحتها على ”فيسبوك“ أن ”الملك أنصفها“، وقال لها: ”خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله“.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات الأردني، على أنه ”يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك، أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك“.