الأمم المتحدة: هجوم أربيل محاولة لتأجيج الأوضاع في العراق

اعتبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، الخميس، الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل، محاولة لتأجيج الأوضاع في العراق.

وقالت بلاسخارت، في تغريدة على ”تويتر“: إن ”أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق“.

وأضافت: ”نحن ندين أعمال العنف هذه، ونحث الحكومتين الفيدرالية وكردستان على التحرك بسرعة وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد“.

وتعرّض مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، إلى هجوم، فيما توقفت الملاحة بشكل تام في المطار.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت في بيان إنه ”بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمِع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفة -بذلك- مركزا لقوات التحالف الدولي في المطار“.