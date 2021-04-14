عباس يطالب الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، أنه طلب من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى بينها ألمانيا، بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس.

وشدد الرئيس الفلسطيني عباس، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية ميركل، على المضي في إجراء الانتخابات بجميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية“، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتوجه الرئيس عباس بالشكر إلى ألمانيا، للدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ في خلق أجواء إيجابية وبذل جهود من أجل تحقيق السلام، إلى جانب دور الرباعية الدولية الراعية للمفاوضات.

وفي ذات السياق، أعربت المستشارة الألمانية عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية، لافتة إلى أن ألمانيا ستجري اتصالاتها وجهودها من أجل عقد الانتخابات بما يشمل القدس الشرقية، وفق تعبيرها.