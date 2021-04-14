تقرير: مساع فرنسية إيطالية لوقف تمدد النفوذ التركي في ليبيا

كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية، الأربعاء، أن فرنسا تسعى إلى استعادة المبادرة في ليبيا من خلال تجاوز خلافاتها مع الشركاء الأوروبيين حول الملف الليبي، وقطع الطريق أمام تمدد النفوذ التركي هناك.

وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، إنّ ”باريس تحاول اليوم إنهاء خلافاتها مع ألمانيا وإيطاليا حول النهج الذي سيتم اتخاذه في ليبيا، ومن المتوقع أن يصل بول سولير، مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون حول الملف الليبي، إلى روما للقاء السلطات المسؤولة عن هذا الملف“.

ونقل التقرير عن المستشار سولير قوله، إنّ ”فرنسا ترغب في إيجاد تعاون مع إيطاليا للتأثير على أسواق إعادة الإعمار في ليبيا، وبالتالي مواجهة التأثيرات الروسية والتركية“.

كما نقل التقرير عن غسان سلامة، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، قوله إن ”فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى بالغت في تقدير نفوذها في ليبيا“.

وأضاف: ”بينما كان إيمانويل ماكرون وماتيو سالفيني يتجادلان حول هذا الأمر، كان الروس والأتراك وآخرون يعززون حضورهم على الأرض، والباقي معروف، حيث انخرطت روسيا مع قوات برقة وتركيا مع قوات طرابلس ونجحت في النهاية في وقف إطلاق النار، واليوم هناك معضلة أمام الأوروبيين الذين يسعون لاستعادة موطئ قدم في البلاد“.

وأشار غسان سلامة إلى الدور الذي تسعى إيطاليا إلى لعبه اليوم في ليبيا، بينما تنوي المؤسسة الوطنية للنفط تنويع شراكاتها، في وقت توفر فيه الشركة الإيطالية الكبرى إيني 52% من الإنتاج، ويقوم مهندسون من المؤسسة الوطنية للنفط بعمل كبير في الحفاظ على أداة الإنتاج قائمة على قدميها على الرغم من وجود الكثير من التسريبات على خطوط الأنابيب“.

واعتبر التقرير أنّ ”تشكيل الحكومة في 10 مارس/آذار الماضي، هو نقطة تحول بعد 10 سنوات من الأزمة السياسية والعسكرية، حيث استعادت البلاد أخيرًا ما يشبه الوحدة على الرغم من أن المعسكر الغربي الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين والمعسكر الشرقي تحت سيطرة المشير خليفة حفتر، لا يزالان في وضع تنافس“.

ووفق التقرير، تسعى فرنسا إلى إيجاد موقع لها من خلال دفعها رسميا الليبيين نحو الالتزام بالجدول الانتخابي، في وقت تتمسّك فيه الولايات المتحدة بدور أكبر.

ونقل التقرير عن المحلل جلال حرشاوي قوله، إنّ ”واشنطن مصممة، وتريد وصف ليبيا بأنها نجاح للربيع العربي من خلال إحياء تاريخ إيجابي وديمقراطي وليبرالي، بينما لا تريد روسيا هذه الرمزية“.

وأضاف التقرير، أنّ ”المسألة الأخرى هي إعادة إعمار السوق ومنح امتيازات النفط والغاز، حيث زار كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، ليبيا، في أواخر مارس/ آذار ثم أوائل أبريل/ نيسان، حيث تسعى إيني التي تأسست منذ عام 1959، إلى الاستمرار في لعب دور رئيس في إنتاج النفط والغاز بفضل مشاريع التنمية البحرية الجديدة.“