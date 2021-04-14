إثيوبيا: السودان تدق طبول الحرب

طالبت اثيوبيا، السودان بسحب قواتها من الأراضي الإثيوبية ”التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي“ حسب تغريدة وزارة الخارجية الاثيوبية اليوم.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية أنه ”على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للإيغاد فمن من المؤسف أن يكون هو من يعرض السلام والأمن في القرن الإفريقي للخطر من خلال غزوه أراضي إثيوبية ونهب وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي“ على حد قولها.

وحثت الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي ”بممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواتها من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي عندما كان الجيش الإثيوبي منشغلا بإنفاذ القانون في إقليم تيغراي“ على حد تعبير البيان.

وأشارت إلى أنها ”على استعداد لحل نزاعها مع السودان باستخدام آليات حل النزاعات الحالية بمجرد الحفاظ على الوضع الراهن وفقا لبروتوكول عام 1972، والذي يحظر الإزاحة والقوة لحل القضايا الحدودية حتى يتم العثور على حل ودي“.

وأعلن الجيش السوداني، أنه منتشر في الفشقة ضمن حمايته لحدود بلاده ردا على تصريحات إثيوبية تتهم السودان بدق طبول الحرب.

وأكد قائد القوات البرية السودانية الفريق ركن عصام الدين محمد كرار، أنه لم يحدث تصعيد جديد لتقول إثيوبيا إن السودان تدق طبول الحرب.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إنهم سلموا إثيوبيا 61 أسيرًا بالأمس، وهذا يؤكد حسن نية السودان.

وتابع: “الجيش منتشر في كل أراضي البلاد لحماية المواطن”.

ويخوض الجيش السوداني معارك مستمرة منذ نوفمبر الماضي مع قوات ومليشيات اثيوبية لاستراد اراضي الفشقة التي تسيطر عليها منذ 25 عاما، ويتمسك السودان بامتلاكه أرض الفشقة البالغة مليوني فدان بموجب اتفاق الامبراطور الاثيوبي منليك وبريطانيا نيابة عن السودان في العام 1902.