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وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيرته السودانية (فيديو)
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 21:38 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 22:05 GMT

وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيرته السودانية (فيديو)

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم

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المصدر: فريق التحرير

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء.

ووفق الوكالة، بحث اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات ومنها الاستثمارية والزراعية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الوزير الإماراتي مع نظيرته السودانية مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان.

وهذه ثاني زيارة للوزيرة السودانية للإمارات خلال أقل من شهر، حيث زارت المهدي أبوظبي على رأس وفد سوداني نهاية مارس الماضي بهدف بحث مبادرة الوساطة الإماراتية بين إثيوبيا والسودان.

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