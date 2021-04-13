وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيرته السودانية (فيديو)

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء.

ووفق الوكالة، بحث اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات ومنها الاستثمارية والزراعية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يستقبل نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي#إرم_نيوز #الإمارات #السودان pic.twitter.com/ee8nb2QlBQ — إرم نيوز (@EremNews) April 13, 2021

وتبادل الوزير الإماراتي مع نظيرته السودانية مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان.

وهذه ثاني زيارة للوزيرة السودانية للإمارات خلال أقل من شهر، حيث زارت المهدي أبوظبي على رأس وفد سوداني نهاية مارس الماضي بهدف بحث مبادرة الوساطة الإماراتية بين إثيوبيا والسودان.