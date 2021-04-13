بعد "مماطلة" من نتنياهو.. إسرائيل توافق على تزويد الأردن بكميات مياه إضافية

استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوصية من قبل وزير الطاقة يوفال شتاينتس، على تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، نظير مقابل مادي بحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة، إن ذلك جاء بعد تأخير طويل من قبل نتنياهو في اتخاذ هذا القرار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين وقيادتيهما، توترا حادا.

وبعد موافقة نتنياهو، أمر شتاينتس سلطة المياه بزيادة إمدادات المياه إلى الأردن.

يشار إلى أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، مارسوا ضغوطا في الأشهر الأخيرة للاستجابة للطلب الأردني، لكن نتنياهو أرجأ القرار في ظل أزمة العلاقات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن زيادة كميات المياه إلى الأردن غير منصوص عليها في اتفاقية السلام، الموقعة بين البلدين عام 1994. إلا أن شتاينتس أوصى بالموافقة على الطلب الأردني في ظل نقص المياه في المملكة، التي تواجه أيضا الجفاف والحاجة إلى توفير المياه لملايين اللاجئين من سوريا.

وكان هناك اعتبار آخر في اتخاذ هذا القرار، وهو وفرة المياه في إسرائيل بعد ثلاثة فصول شتاء ممطرة. وفي الأسابيع المقبلة، سيتم نقل ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه إلى الأردن.

ووفقا لاتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، والتي يتم نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمان. وتبلغ تعرفة هذه الكميات من المياه سنتا واحدا لكل متر مكعب، وفي عام 2010 اتفقت الدولتان على إضافة 10 أمتار مكعبة بمقدار 40 سنتا للمتر المكعب، والآن سيتم نقل 3 ملايين متر مكعب إضافية، بتكلفة 40 سنتا للمتر المكعب كذلك.

ويتماشي قرار شتاينتس مع توصية المستوى المهني المتمثل بسلطة المياه الإسرائيلية.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل والأردن تقلبات خلال فترة حكم نتنياهو، لكن يبدو أنها وصلت في الأشهر الأخيرة إلى نقطة منخفضة لم نشهدها منذ فترة طويلة، ففي الشهر الماضي، بعد أن طلب ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله الثاني، على ما يبدو، زيارة الحرم القدسي مع حراس أمن مسلحين، وأرجأ ثم ألغى زيارته بسبب خلاف حول مسألة الحماية الأمنية له، رد الأردن على إسرائيل ورفض السماح لطائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحليق في أجوائه، في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، اضطر نتنياهو إلى إلغاء زيارته للإمارات. وفي مرحلة معينة خلال الأزمة نفسها، أمر نتنياهو بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي للرحلات الجوية من وإلى المملكة، لكن التوجيه لم ينفذ بسبب صعوبة وجوده، وانتهاك الاتفاقات بين الدول.

يذكر أنه بعد تقارير عن مؤامرة لتنفيذ انقلاب على الحكم في الأردن، قال وزير الدفاع بيني غانتس، إن ”على إسرائيل مساعدة جارتها الأردن مع انتقاد ضمني لنتنياهو. فهي دولة سلام وجارة لها أهمية استراتيجية، وتشكل عمقنا الاستراتيجي، وعلينا الحفاظ على هذا التحالف كمصلحة أمنية وسياسية واقتصادية“.

وأشار غانتس في تصريحاته على خلفية الحدث في الأردن، إلى الأزمة الاقتصادية والصحية بسبب وباء كورونا، والتي أثرت بشدة على الأردن الذي يشترك في أطول حدود مع إسرائيل. وبحسب غانتس: ”يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأردن في الشأن الصحي والاقتصادي، بما في ذلك قضية كورونا، وآمل أن يتم إرسال إشارة بخصوص ذلك إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي، لتقديم أي مساعدة للأردن“.