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صفع فلسطينية خلال اعتصام أمام سفارة بلادها بلبنان يثير غضبا واسعا (فيديو)
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 12:09 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 12:50 GMT

صفع فلسطينية خلال اعتصام أمام سفارة بلادها بلبنان يثير غضبا واسعا (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، حادثة تعرض لاجئة فلسطينية لصفعة من قبل رجل أمن يحرس سفارة بلادها في بيروت خلال وقفة احتجاجية. واعتصم مجموعة من اللاجئين في

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المصدر: فريق التحرير

وثق مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، حادثة تعرض لاجئة فلسطينية لصفعة من قبل رجل أمن يحرس سفارة بلادها في بيروت خلال وقفة احتجاجية.

واعتصم مجموعة من اللاجئين في سوريا أمام السفارة الفلسطينية ببيروت أمس الإثنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم والحصول على جواز سفر فلسطيني.

وبحسب اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاول حرس السفارة إبعاد المعتصمين من أمام المبنى قبل أن يقدم أحدهم على صفع معتصمة على وجهها.

وأثارت الحادثة غضب الناشطين على مواقع التواصل، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من قبل الخارجية الفلسطينية أو مسؤولي السفارة.

وطالب الناشطون بمحاسبة الحارس واستنكروا فعلته، متداعين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ ”#يكسر_ايدك“.

وقال المواطن الفلسطيني أحمد صادق عبر الهشتاغ التابع للحملة: ”يمكن أكثر الناس إلى عانوا في تاريخ القضية الفلسطينية هم اللاجئين مشان يجي واحد عامل حاله زلمة ع أبناء شعبه ويضرب ويرفع أيدو ع الي أشرف منه ومن أشكاله #يكسر_ايدك“.

وكتب آخر يدعى ”نادر زكي“: ”ليست الرجولة أن تصفع امرأة فلسطينية مهجرة قابضة على جمر اللجوء“.

وقالت متابعة تدعى ”شيرين“: ”المرأة الفلسطينية هي من تحمل الوجع الفلسطيني .. لبي لها احتياجاتها قبل أن تراجعها.. يكسر_ايدك“.

 

وعلق ”مصعب البهتيني“: ”امنحوا اللاجئين الفلسطينيين بصيص أمل لا صفعة على الوجوه“.

ووفق مسؤول في لجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا إلى لبنان، فإن مطالبهم تتمثل ”بحل المشاكل القانونية لكثير من العائلات الفلسطينية من سوريا، والتي لا تملك أوراقا ثبوتية لها بعد نزوحها“.

كما يطالب اللاجئون بحل المشاكل القانونية لديهم مع الدولة اللبنانية، ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم الحياتية وتأمين الدواء والعلاج لهم.

 

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