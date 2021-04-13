صفع فلسطينية خلال اعتصام أمام سفارة بلادها بلبنان يثير غضبا واسعا (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء، حادثة تعرض لاجئة فلسطينية لصفعة من قبل رجل أمن يحرس سفارة بلادها في بيروت خلال وقفة احتجاجية.

واعتصم مجموعة من اللاجئين في سوريا أمام السفارة الفلسطينية ببيروت أمس الإثنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم والحصول على جواز سفر فلسطيني.

وبحسب اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاول حرس السفارة إبعاد المعتصمين من أمام المبنى قبل أن يقدم أحدهم على صفع معتصمة على وجهها.

عنصر أمن بالسفارة الفلسطينية في بيروت يوجه صفعة عنيفة لسيدة خلال تظاهرة احتجاجية للاجئين فلسطينيين

pic.twitter.com/Ttbp8TiGyJ — إرم نيوز (@EremNews) April 13, 2021

وأثارت الحادثة غضب الناشطين على مواقع التواصل، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من قبل الخارجية الفلسطينية أو مسؤولي السفارة.

وطالب الناشطون بمحاسبة الحارس واستنكروا فعلته، متداعين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ ”#يكسر_ايدك“.

وقال المواطن الفلسطيني أحمد صادق عبر الهشتاغ التابع للحملة: ”يمكن أكثر الناس إلى عانوا في تاريخ القضية الفلسطينية هم اللاجئين مشان يجي واحد عامل حاله زلمة ع أبناء شعبه ويضرب ويرفع أيدو ع الي أشرف منه ومن أشكاله #يكسر_ايدك“.

يمكن أكثرالناس الي عانو في تاريخ القضية الفلسطينية هم الاجئين مشان يجي واحد عامل حاله زلمه ع أبناء شعبه ويضرب ويرفع أيدو ع الي أشرف منه ومن أشكاله #يكسر_ايدك — أَحمَدّ صَادق Ahmad Sadeq 🇵🇸 (@ahmadalomar) April 13, 2021

وكتب آخر يدعى ”نادر زكي“: ”ليست الرجولة أن تصفع امرأة فلسطينية مهجرة قابضة على جمر اللجوء“.

ليست الرجولة أن تصفع امرأة فلسطينية مهجرة قابضة على جمر اللجوء#يكسر_ايدك — نادر زكي 🖤✌️ (@Naderzaki545) April 13, 2021

وقالت متابعة تدعى ”شيرين“: ”المرأة الفلسطينية هي من تحمل الوجع الفلسطيني .. لبي لها احتياجاتها قبل أن تراجعها.. يكسر_ايدك“.

المرأة الفلسطينية هي من تحمل الوجع الفلسطيني .. لبي لها احتياجاتها قبل أن تراجعها#يكسر_ايدك — شيرين shereen (@press_shereen) April 13, 2021

وعلق ”مصعب البهتيني“: ”امنحوا اللاجئين الفلسطينيين بصيص أمل لا صفعة على الوجوه“.

امنحوا اللاجئين الفلسطينيين بصيص أمل لا صفعة على الوجوه#يكسر_ايدك — مصعب البهتيني (@mosab_albhteny) April 13, 2021

ووفق مسؤول في لجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا إلى لبنان، فإن مطالبهم تتمثل ”بحل المشاكل القانونية لكثير من العائلات الفلسطينية من سوريا، والتي لا تملك أوراقا ثبوتية لها بعد نزوحها“.

كما يطالب اللاجئون بحل المشاكل القانونية لديهم مع الدولة اللبنانية، ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم الحياتية وتأمين الدواء والعلاج لهم.