"بي بي سي": إيران وإسرائيل تصعدان "حرب الظل" وتتفاديان الانزلاق لمواجهة شاملة

رأت شبكة ”بي بي سي“ الإخبارية البريطانية أن إيران وإسرائيل لا تسعيان لأن تبدوا ضعيفتين، لكنهما في الوقت نفسه تمارسان سياسة ضبط النفس لتجنب مواجهة عسكرية مفتوحة.

وقالت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إنه ”من الواضح أن حرب الظل الطويلة وغير المعلنة بين اثنين من ألد أعداء الشرق الأوسط تشتعل وتتصاعد إثر الهجمات البحرية الأخيرة وحادث منشأة نطنز النووية الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه“.

ولم تعلن إسرائيل علنا أنها تقف وراء ما تصفه إيران بأنه ”عمل تخريبي“، لكن تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية نقلت عن مسؤولين قولهم إن جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي نفذ الهجوم، فيما تعهدت إيران بالانتقام ”في الوقت الذي تختاره“.

وأشارت الشبكة إلى أن ”ما حدث في نطنز ليس حادثا معزولا بل يتبع نمطا متسارعا تدريجيا من الأعمال العدائية المتبادلة بين البلدين، في إطار تصعيدهما لحربهما السرية مع الحرص حتى الآن على تجنب صراع شامل سيكون مدمرا لكلا البلدين“، لافتة إلى أنه ”يمكن تقسيم حرب الظل بين البلدين بشكل عام إلى ثلاث جبهات، وهي برنامج إيران النووي، والملاحة البحرية، وسوريا ولبنان“.

وأفادت بأن ”الموضوع الأساسي لحرب الظل هو ما إذا وصل البلدان إلى حافة الهاوية. من الواضح أن أيا من الطرفين لا يستطيع أن يبدو ضعيفا، لكنّ كلا منهما يعرف أنه بحاجة إلى ضبط أفعاله بعناية، حتى لا يشعلا حربا شاملة“، منوهة إلى أنه ”على الجانب النووي، من الواضح أن المخابرات الإسرائيلية تمكنت من اختراق الأمن الإيراني بدرجة مذهلة، ونشرت عددا من العملاء على الأرض وأسلحة إلكترونية للتغلب على الإجراءات المضادة الإيرانية“.

وأوضحت أنه ”بالنسبة للسفن البحرية فإن إسرائيل تعتبر في وضع غير مواتٍ جغرافيا، إذ إنها تتمتع بقدرة الوصول للبحر الأحمر عن طريق ميناء إيلات، لكن في مناطق أبعد تمتلك إيران اليد العليا بفضل ساحلها الطويل على الخليج وحلفائها الحوثيين في اليمن“، مشيرة إلى أنه ”في سوريا ولبنان، هناك دائما خيار لإيران لنشر وكلائها لشن ضربات صاروخية ضد إسرائيل، وأن هذا الخيار يبقى محفوفا بالمخاطر“.

وأنهت ”بي بي سي“ تقريرها بالإشارة إلى تصريحات جون راين، خبير الإرهاب في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، التي قال فيها إن ”قدرات إسرائيل الاستخباراتية الفائقة تعني أن إيران يجب أن تكتفي بردود فظة من خلال وكلائها“، مضيفا أنه ”من المحبط لإيران أن أفضل شريك لها في ضرب إسرائيل هو حزب الله، لكن هذا سيكون خطوة تصعيدية يمكن أن تورط حزب الله في الحرب التي تريد إيران تجنبها“، منوها إلى أنه ”عادة ما يتمتع الإيرانيون بميزة الحرب غير المتكافئة، لكن ليس مع إسرائيل. أعتقد أن الإسرائيليين يتمتعون بقدرات أسرع وبمدى أطول، وعندما يقررون الضرب، كما فعلوا في سوريا، فإنهم يضربون بشكل أقوى“.