قناة عبرية: ترتيبات متقدمة لزيارة وفد أمني سوداني إلى إسرائيل‎

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن ترتيبات تجري لزيارة وفد أمني سوداني إلى إسرائيل، بعد قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية: ”تجري حاليًا اتصالات متقدمة لتنظيم زيارة وفد أمني من السودان إلى إسرائيل في المستقبل القريب“.

وأشارت إلى أن الحكومة السودانية أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل المقر منذ العام 1958، لافته إلى أنه من المتوقع أن يُلغى القانون بشكل نهائي في المستقبل القريب في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة.

وكان وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين، ومسؤولين كبار آخرين أمنيين، زاروا السودان في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال كوهين قبل أيام إن ”قرار الحكومة السودانية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الساري منذ عقود، خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق السلام والتعاون بين البلدين“.

وأضاف أن ”اتفاق السلام سيساعد كلاً من إسرائيل والسودان في الاستقرار الأمني الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة“.