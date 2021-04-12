إقليم كردستان العراق يعلن إحباط مخطط داعشي لاستهداف أربيل

أعلن إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين، إحباط مخطط لتنظيم داعش كان يروم تنفيذه في محافظة أربيل، انطلاقاً من الأراضي السورية.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في بيان، إنه ”بعد عملية استمرت أشهراً عدة، نجحت قواتنا الأمنية في إحباط مخطط إرهابي كان إرهابيو داعش يعتزمون تنفيذه في أربيل، وذلك بتخطيط وتوجيه من داخل الأراضي السورية، وقد تم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية“.

وأوضح أن ”تحقيقات وكالات استخباراتنا خلُصت إلى أن داعش وضع خططه في مخيم الهول، وهو أمر مثير للقلق، ويظهر أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني“.

ودعا بارزاني ”حلفاء وشركاء إقليم كردستان إلى التعامل بجدية مع مخاطر هذا التهديد على السلام والاستقرار في إقليم كردستان وفي الخارج“.

وطمأن المواطنين في الإقليم بأنهم ”سيكونون بحماية تامة.. إن أجهزتنا الأمنية تعمل باستمرار من أجل حماية شرائح وطبقات ومكونات كردستان من الإرهاب والعنف“.

ويشعر المسؤولون العراقيون بالقلق من أن يكون مخيم الهول أرضا خصبة لحياة التطرف، ويخافون من عودة آلاف العراقيين المرتبطين بالتنظيم.

وتصاعدت مؤخرا عمليات تهريب عناصر داعش من مخيم الهول السوري إلى الداخل العراقي، عبر شبكات مهربين، فيما أعلن وزير الدفاع جمعة عناد، نهاية العام الماضي، تشديد الإجراءات على الحدود؛ لمنع النشاطات المشبوهة.