حماس تنتخب خالد مشعل رئيسا للحركة في الخارج

انتخبت حركة حماس، اليوم الإثنين، خالد مشعل، رئيسا لها في الخارج، وذلك خلفا لماهر صلاح الذي كان يشغل المنصب سابقا.

وقال مصدر قيادي في الحركة، فضل عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، إنه ”جرى اختيار خالد مشعل كرئيس للحركة في الخارج، ضمن استكمال الانتخابات الداخلية“.

يذكر أن حركة حماس، تجري انتخاباتها الداخلية في الخارج والداخل كل 4 أعوام.

وعاد خالد مشعل للواجهة من جديد، حيث شغل عضوية المكتب السياسي للحركة خلال الدورة الماضية، وذلك بعد ترؤس إسماعيل هنية رئاسة المكتب السياسي للحركة.

وسبق أن ترأس مشعل رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس منذ العام 1996 وحتى العام 2017، قبل أن تنتظم انتخابات الحركة.

كما فاز يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة، بعد انتخابه من قبل أعضاء الحركة في الانتخابات الداخلية، التي جرت الشهر الماضي.