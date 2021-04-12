وزير لبناني يوقع مرسوما يوسع منطقة يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل‎

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الإثنين، إنه وقع مرسومًا يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة، حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر تشرين الأول، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز. والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.