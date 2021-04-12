الخصاونة: الأمير حمزة وعوض الله حرضا ضد الملك منذ عام

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أن جميع المتهمين بقضية الأمير حمزة سيمثلون أمام القضاء باستثناء الأمير.

تصريحات الخصاونة، جاءت خلال اجتماع مع مجلس الأعيان؛ الغرفة الثانية لمجلس الأمة، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وحول علاقة وتحركات الأمير حمزة، مع المتهم الرئيس في مخطط زعزعة الأمن في الأردن، نقل موقع ”عمون“ المحلي عن مصادره، أن الخصاونة أكد وجود اتصال وتنسيق بين باسم عوض والأمير حمزة، منذ أكثر عام.

وكشف رئيس الوزراء الأردني، أن هذه الاتصالات، كانت تتضمن حديثًا عن تحريض ضد الملك، ومخالفة الدستور.

وحول المسار القضائي والقانوني للتعامل مع القضية، أعلن الخصاونة أن المتهمين سيحالون إلى المدعي العام، للتحقيق معهم، باستثناء الأمير الذي سيتم التعامل معه داخل اطار العائلة المالكة.