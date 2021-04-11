وزير فلسطيني: اتصالات إيجابية مع إدارة بايدن لاستئناف العلاقات

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات إيجابية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وقال مجدلاني لـ“إرم نيوز“: ”هناك اتصالات أمريكية فلسطينية منذ أن تشكلت هذه الإدارة وبمستويات مختلفة، وما أعلن عنه في حملة بايدن الانتخابية تقوم الإدارة الأمريكية الحالية تدريجيا بتطبيق بعضه، لكن لغاية اللحظة إن العديد من الخطوات هي إيجابية يمكن البناء عليها من أجل استئناف العلاقات الأمريكية الفلسطينية، ويجب أن يتوج ذلك بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإعادة فتح القنصلية الفلسطينية في واشنطن“.

وأضاف أن ”ذلك يمكن أن يكون المدخل الأساسي لعلاقة أوسع بين السلطة الفلسطينية وإدارة بايدن، فهناك العديد من القضايا التي بحاجة لنقاش ومتابعة لترسى على أساس من الاحترام المتبادل والمضي قدما في دفع عملية السلام إلى الأمام“.

وفيما يتعلق بما يجري تداوله حول رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أوضح أن ”ما جرى تداوله في الإعلام الإسرائيلي عار عن الصحة“.

وحول اجتماع الفصائل الفلسطينية المقررة غدا الإثنين، أفاد بأن ”الاجتماع لبحث مشاركة القدس في العملية الانتخابية، بينما الجميع حريص على المسار الانتخابي الديمقراطي هو مدخل لإنهاء الانقسام والمصالحة، لكن ليس من الممكن استمرار الانتخابات دون مشاركة القدس، وغالبية القوى السياسية أعلنت وبشكل واضح أن لا انتخابات دون القدس تصويتا وترشيحا وانتخابا، والتسليم بعد مشاركة القدس هو تسليم عملي بصفقة القرن التي لا تزال جزءا من سياسة أمريكا“.

وشدد الوزير على أن ”المسألة ليست فنية ولا تقنية، بقدر ما هو صراع على السيادة في القدس، هل هي إسرائيلية مهودة أم أرض فلسطينية؟“.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، استئناف الولايات المتحدة المساعدات الأميركية للفلسطينيين بما يتفق مع القانون الأمريكي وقال إن ”المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح الولايات المتحدة وقيمها، وتدعم الحوار الإسرائيلي الفلسطيني“.