لماذا اختلف لباس العاهل الأردني في زيارتيْ صرح الشهيد والأضرحة؟

أكد مصدر، أن الملك عبدالله الثاني لم يزر الأضرحة الملكية بلباس الاحتفال الذي جرى في منطقة ”صرح الشهيد“، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن؛ وذلك بسبب ارتباط العرش بمناسبات محددة.

وذكر المصدر أن الوشاح الذي ارتداه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال الاحتفال بمئوية الدولة في صرح الشهيد، اليوم، مرتبط باستقلال الدولة وبعيد الجيش ولا يتم ارتداؤه خارج المناسبات.

ونقلت قناة ”رؤيا“ الأردنية ذلك عن المصدر، توضيحا وردا على المشككين الذين تداولوا صورا لولي العهد أثناء تواجده بصرح الشهيد وهو مرتدٍ لهذا الوشاح، فيما ظهر به دون الوشاح عند زيارته للأضرحة الملكية برفقة الملك وأمراء آخرين.

وأضافت القناة نقلا عن اللواء المتقاعد عودة الشديفات، أن لباس الملك عبدالله الثاني وولي العهد خلال زيارتهما لصرح الشهيد، يرتبط بمراسم الزيارة.

وأوضح أن الملك ارتدى خلال زيارته لصرح الشهيد لباس العرش، وهو يرتديه عند إلقائه خطبة العرش في مجلس الأمة وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي، مضيفا أن اللباس له دلالاته ومرتبط بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها، وحمل اليوم دلالة رمزية تتمثل في تحية العرش لشهداء الوطن.

وأكد الشديفات أن جلالته يغير اللباس عند زيارة الأضرحة الملكية عادة، وذلك لارتباطه برمزية المكان والمناسبة.

وبين أن ولي العهد قام بخلع الوشاح عند زيارة الأضرحة الملكية، موضحا أن الوشاح يتعلق باستقلال الدولة، ويُرتدى فوق الزي العسكري، ضمن وجوده في صرح الشهيد والاحتفال بعيد الجيش ومئوية الدولة الأردنية.