خلال زيارته مصر.. الرئيس التونسي يبحث مع شيخ الأزهر سبل ترسيخ الفكر المعتدل

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الرئيس التونسي قيس ‏سعَيّد، في مقر مشيخة الأزهر، في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها سعيد إلى مصر.‏

وحسب بيان للأزهر، بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين ‏الأزهر وتونس، كما ناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ‏ومكافحة التطرف، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.‏

وحضر اللقاء وفد رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف، والتقوا بالرئيس التونسي لبحث الخطابات الدينية ودورها في التصدي للأفكار الإرهابية.



وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيد، قد اتفقا على ضرورة ‏التعاون لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، جولة على بعض المواقع التاريخية في محافظة الإسماعيلية، رفقة لفيف من كبار رجال الدولة.

وتضمنت الزيارة موقع تبة الشجرة، والمرور على معدية رقم 6 وعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما أجرى سعيد، مساء أمس السبت، جولة فى بعض المواقع التاريخية في القاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز، رافقه فيها وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني.