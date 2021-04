تساؤلات حول كيفية تسرب معلومات للإعلام قبل استهداف إسرائيل لـ"سافيز" الإيرانية

على خلفية الجدل الدائر بشأن تسريب معلومات استخبارية لوسائل إعلام أمريكية، منها صحيفة ”نيويورك تايمز“، حول عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، استهدفت السفينة الإيرانية ”سافيز“ في مياه البحر الأحمر، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل تساؤلات حول كيفية وصول هذه المعلومات إلى الإعلام قبل تنفيذ العملية.

وحسب موقع Israel defense، جاءت بداية التسريبات عبر صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، وسط مزاعم أن المعلومات حول العملية وصلت إلى صحفي إسرائيلي قبيل تنفيذ العملية بيوم واحد.

وجاء في تقرير للموقع نشر الأحد، أن ”مواقع التواصل الاجتماعي تشهد شائعات عديدة في هذا الصدد، وأن الأنباء التي نقلتها نيويورك تايمز نشرت بالأساس عبر الصحفي الإسرائيلي رونين برغمان، الذي عاد ولفت عبر حسابه على موقع تويتر إلى أن الحديث لا يجري عن تسريبات وأنه لم يحصل على معلومات مسبقة“.

وقال برغمان عبر حسابه إن ”ثمة موجة من التغريدات والمنشورات حول مصادر صحيفة نيويورك تايمز بشأن مهاجمة السفينة الإيرانية، وإن الخبر الرئيس حول الهجوم نشر بعد 8 ساعات من العملية، وإن مصدرا أمريكيا وليس إسرائيليا هو الذي ذكر أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بشأن العملية بعد تنفيذها، وليس قبل التنفيذ“، نافيا أن تكون وسائل إعلام أمريكية قد نشرت معلومات حول عملية من هذا النوع قبل تنفيذها.

استغلال الشائعات

أفاد موقع ”واللا“ الإخباري العبري بأن مسؤولين أمنيين أعربوا عن قلقهم من تسريب معلومات للصحافة الأمريكية حول عمليات شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، لافتين إلى أن هذه المعلومات تم تقديمها لوزارة الدفاع الأمريكية ضمن التعاون الأمني بين الجانبين.

#Iran "command ship" SAVIZ has been operating from basically the same spot for years now meaning that while she doesn't transmit AIS data she is easy to spot and monitor via sat images.

Here the vessel this morning#OSINT @osinteditor pic.twitter.com/YKajsDM7bi

— Putin is a Virus (@PutinIsAVirus) April 6, 2021