تساؤلات حول كيفية تسرب معلومات للإعلام قبل استهداف إسرائيل لـ"سافيز" الإيرانية

على خلفية الجدل الدائر بشأن تسريب معلومات استخبارية لوسائل إعلام أمريكية، منها صحيفة ”نيويورك تايمز“، حول عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، استهدفت السفينة الإيرانية ”سافيز“ في مياه البحر الأحمر، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل تساؤلات حول كيفية وصول هذه المعلومات إلى الإعلام قبل تنفيذ العملية.

وحسب موقع Israel defense، جاءت بداية التسريبات عبر صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، وسط مزاعم أن المعلومات حول العملية وصلت إلى صحفي إسرائيلي قبيل تنفيذ العملية بيوم واحد.

وجاء في تقرير للموقع نشر الأحد، أن ”مواقع التواصل الاجتماعي تشهد شائعات عديدة في هذا الصدد، وأن الأنباء التي نقلتها نيويورك تايمز نشرت بالأساس عبر الصحفي الإسرائيلي رونين برغمان، الذي عاد ولفت عبر حسابه على موقع تويتر إلى أن الحديث لا يجري عن تسريبات وأنه لم يحصل على معلومات مسبقة“.

وقال برغمان عبر حسابه إن ”ثمة موجة من التغريدات والمنشورات حول مصادر صحيفة نيويورك تايمز بشأن مهاجمة السفينة الإيرانية، وإن الخبر الرئيس حول الهجوم نشر بعد 8 ساعات من العملية، وإن مصدرا أمريكيا وليس إسرائيليا هو الذي ذكر أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بشأن العملية بعد تنفيذها، وليس قبل التنفيذ“، نافيا أن تكون وسائل إعلام أمريكية قد نشرت معلومات حول عملية من هذا النوع قبل تنفيذها.

استغلال الشائعات

أفاد موقع ”واللا“ الإخباري العبري بأن مسؤولين أمنيين أعربوا عن قلقهم من تسريب معلومات للصحافة الأمريكية حول عمليات شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، لافتين إلى أن هذه المعلومات تم تقديمها لوزارة الدفاع الأمريكية ضمن التعاون الأمني بين الجانبين.

#Iran "command ship" SAVIZ has been operating from basically the same spot for years now meaning that while she doesn't transmit AIS data she is easy to spot and monitor via sat images.

Here the vessel this morning#OSINT @osinteditor pic.twitter.com/YKajsDM7bi — Putin is a Virus (@PutinIsAVirus) April 6, 2021

لكن موقع Israel defense أشار، إلى أن جهات سياسية إسرائيلية استغلت القضية من أجل توجيه ضربة إلى يائير لابيد، زعيم حزب ”هناك مستقبل“، واتهمته بتسريب معلومات للصحافة قبل تنفيذ العملية، في وقت يفترض أن لابيد لا يمتلك معلومات من هذا النوع.

ومن بين الشائعات الأخرى، وفق الموقع، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، هو الذي سرب المعلومات، على أساس أن رئيس جهاز الاستخبارات ينبغي أن يكون على علم بعملية من هذا النوع، كما أن الصحفي برغمان ينشر دائما أنباء حول هذا الجهاز، ولديه علاقة برئيس الموساد، بيد أنه نفى بشكل رسمي أن يكون هناك أي تسريب.

وحسب الموقع، لو أراد الجيش الإسرائيلي معرفة إذا ما كان هناك تسريب من عدمه، يمكنه أن يفعل ذلك وأن يستخدم جهاز كشف الكذب مع جميع من كانوا على معرفة مسبقة بالمعلومات حول الهجوم.

في المقابل يشير الموقع إلى أن الأمر ربما يتعلق بمعلومات استخبارية علنية، مثل تلك التي نشرت عبر حساب على ”تويتر“ يحمل إسم putin is a virus““، الذي يخص باحثا استخباريا يعمل على جمع معلومات من مصادرها العلنية، ومن ذلك ما يتعلق بتمركز إحدى غواصات سلاح البحرية الإسرائيلية.

Propelled by @OSINT_1 spotting of a potential submarine in the Red Sea, here a fast #OSINT investigation into the potential use by #Israel of a submarine in the attack to #Iran vessel SAVIZ. (WARNING: many assumptions) @osinteditor pic.twitter.com/aQbDlRiqbb — Putin is a Virus (@PutinIsAVirus) April 8, 2021

وبدأت التغريدات عبر هذا الحساب منذ يوم 11 آذار/ مارس الماضي، حين نشر هذا الحساب معلومات وصورا فضائية لغواصة إسرائيلية من طراز ”دولفين“ على مقربة من إيلات، قبل أن يواصل النشر في أواخر الشهر ذاته مدعوما بالصور، حول تحرك الغواصة لتصبح على مقربة من السعودية، وفي يوم 5 أبريل/ نيسان نشر الحساب صورا فضائية للغواصة على مسافة 140 ميلا بحريا من السفينة ”سافيز“، وفي اليوم التالي نشرت صور للسفينة الإيرانية في موقع غير معتاد، ويبدو وأن السبب هو تعرضها للهجوم الإسرائيلي.

ولفت موقع Israel defense إلى أن ثمة علاقة بين استهداف السفينة عبر لصق قنابل بجسمها وبين ما نشر عبر الحساب المشار إليه، إذ يمكن للغواصة الإسرائيلية نقل مقاتلين من الكوماندوز البحري الإسرائيلي ”السرب 13″، وهم يمتلكون خبرة في هذه العمليات، مبينا أنه حتى لو اتضح أن المزاعم حول التسريبات هي مزاعم صحيحة عقب إجراء تحقيق مستقبلي، يبقى الأمر متعلقا بمعلومات نشرت قبل تنفيذ العملية، وأن وسائل جمع المعلومات الاستخبارية العلنية، يمكنها أن تقود لنتيجة صحيحة حتى قبل 3 أسابيع من تنفيذ العملية.