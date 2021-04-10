السيسي وسعيد يؤكدان ضرورة وقف التدخل الخارجي في ليبيا (فيديو)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره التونسي قيس سعيد اليوم السبت آخر تطورات القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصدد.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد الرئيسان حرص البلدين على ضرورة وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا من خلال الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار، لصون المقدرات والمؤسسات الوطنية الليبية وتفعيل إرادة شعبها، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار“.

ورحب الرئيسان بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مؤكدين أن استمرار الأزمة الليبية له انعكاسات مباشرة على الأمن في مصر وتونس بسبب الحدود الممتدة مع البلدين.

وتطرقت المباحثات بين الرئيسين إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة.

في هذا الصدد، ثمن الرئيس التونسي من جانبه الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية،أكد السيسي حرص بلاده على تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن.

من جانبه؛ أشاد الرئيس التونسي بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، التي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

وأكد سعيد حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء أيضا، التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، واستشراف سبل وآفاق جديدة للتعاون لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات في هذا الإطار.