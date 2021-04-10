تحسبًا لملء سد النهضة.. السودان يحجز 600 مليون م3 من المياه بالخرطوم

أعلن السودان، يوم السبت، حجز 600 مليون م3 من المياه بخزان ”جبل الأولياء 40“ جنوب العاصمة الخرطوم، تحسبًا لملء سد النهضة الإثيوبي.

وقال مدير إدارة الخزانات المهندس معتصم العوض، إن ”هذة الخطوة تأتي تلبية لاحتياجات مياه الشرب والزراعة ضمن تحسبات الدولة لأي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل“.

وأضاف العوض حسب بيان صادر من وزارة الري السودانية، أن ”الوزارة عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام لمقابلة تأثيرات سد النهضة المتوقعة“.

وبين أن ”تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى الأول من إبريل/ نيسان الحالي بدلا عن الحادي والعشرين من مارس/ آذار مع الإبقاء على حوالي 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي“.

وأفاد أن ”التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب في اليوم من المياه لكن هذا العام وصلت إلى 10 ملايين متر مكعب في اليوم نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا والهضبة الاستوائية“.

وتتخوف السودان ومصر من تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في يوليو/ تموز المقبل، دون الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد وتأثيرها على حصص مياه البلدين.