مسؤول عسكري سوداني: حرب المياه بدأت بسبب إثيوبيا

اعتبر العميد الطاهر ابوهاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن ”حرب المياه بدأت“ بسبب سند النهضة الإثيوبي.

وفشلت محادثات جرت بين السودان ومصر وإثيوبيا، في كنشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، حول سد النهضة، يومي الأحد والإثنين، وسط مخاوف من تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني في تموز يوليو المقبل.

وقال ابوهاجة في تصريحات صحفية: ”حرب المياه بدأت، وهي قادمة بصورة أفظع مما يتم تخيله إذا لم يضع العالم، حدا لاستهتار النظام الإثيوبي عبر مؤسساته العدلية ومنظماته الدولية“.

وأشار إلى أن مواقف إثيوبيا ”الرافضة لكل الحلول المطروحة بشأن سد النهضة، تكشف بجلاء النية المبيته لعدم التعاون بشأن المياه، وتبني خط الصراع غير المفيد“.

وأضاف المسؤول السوداني: ”اتباع استراتيجية الصراع من طرف النظام الإثيوبي يكشف أنه وضع الآخرين في خانة العدو منذ وقت مبكر، وهو يتعامل على هذا الأساس.. بلا شك لايوجد سبب قوي لخلق العدو أكثر من الحرمان من المياه“.