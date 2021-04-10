عبدالله بن زايد يؤكد أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، يوم السبت، على أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خلال قيادتها المرحلة الانتقالية.

وشدد بن زايد خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، على ”مساندة الحكومة في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والإعداد للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر القادم“.

وعبر عن ”تمنياته بالتوفيق لـ يان كوبيش في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا“.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد ”دعم دولة الإمارات الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا“، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وشدد الوزير على ”العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا، والتزام دولة الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء“.