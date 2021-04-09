اتهام عناصر حماس بتعذيب الأسير منصور الشحاتيت داخل السجون الإسرائيلية

أثارت الحالة الصحية والنفسية الصعبة للأسير المحرر من السجون الإسرائيلية،، منصور الشحاتيت غضباً عارماً في فلسطين، وسط أنباء عن تسبب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار بتردي حالته النفسية.

وتحدث مقربون من الأسير الفلسطيني الأسير الشحاتيت، عن تعرضه للاضطهاد والظلم من قبل قائد حماس يحيى السنوار إبان وجوده في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2009 و2010، على حد تعبيرهم، وهذا ما أكده مقطع فيديو لقناة ”العربية“.

خرج بجسد هزيل ونصف وعي وذاكرة ممحية.. مشهد إنساني حزين للسجين #منصور_الشحاتيت الذي عذبه وضربه سجناء #حماس على مدار 17 عاماً داخل سجون #إسرائيل.. حكى وبكى: كانوا يضربوني#العربية pic.twitter.com/r5PPgieIvO — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 9, 2021

و نشر رئيس مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، شهادة الأسير أحمد عمر، والذي كان شاهداً على ضرب يحيى السنوار للأسير الشحاتيت وتعذيبه من قبل عناصر حماس، أثناء تواجدهم في سجون الاحتلال.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1758256917669612&id=100004559626345

الأسير المحرر، ووفق ما نشر الجاغوب، أكد رواية قناة ”العربية“، قائلاً: ”نعم وأنا شاهد بأن في أحد اقسام العزل الجماعي كنا مع أسرى حركة حماس وهذا كان قسم 2 عام 2010، وبعدها جاء الأخ منصور وكان حزينا جداً“.

وتابع ”بعد ما سألته ما بك قال لي بأن يحيى السنوار أصدر قرارا في القسم الذي كنا نتواجد به بأن على جميع أسرى حماس مقاطعته والسبب هو أن منصور الشحاتيت لا يلتزم بقرارات اللجنة الإدارية لحماس“.

وأضاف عمر ”بعد ذلك وبالصدفة خرج يحيى السنوار إلى الفورة وذهب إليه منصور وسأله سؤال وهو، هل يا أبو ابراهيم (يحيى) أنت من أصدر هذا القرار، قال له نعم، وبعدها ضرب منصور يحيى على وجهه ومن ثم تعرض لضرب شديد من جميع أسرى حماس الذين كانوا في الساحة“.

وتابع: ”قمنا أنا وبعض الأسرى لكي نحميه من الضرب وكان برفقتي الأخ ثائر حماد وأقسم بالله العظيم هذا ما حصل بالحرف“.

حماس تلتزم الصمت

من جانبها التزمت حركة حماس الصمت بشأن قضية الأسير منصور الشحاتيت ولم تصدر أي تعقيب بشأن الاتهامات الموجهة لرئيسها يحيى السنوار، في حين قالت ما تسمى بالهيئة القيادية لأسرى حركة حماس، إن الحادثة التي أوردتها قناة العربية مجتزئة من سياقها والأسير الشحاتيت لم يتعرض للتعذيب على يد الأسرى.

وقالت الهيئة، في تصريحات صحفية إن ”الأسير الشحاتيت مر بحالة نفسية وصحية صعبة بسبب الأسر وتعذيب الاحتلال، وكان يتمتع بكل حقوقه كأسير يتبع الحركة حتى لحظة تحرره، وخضنا إضرابات جماعية لإخراجه من العزل“، وفق قولها.

عباس يتكفل بعلاجه

في السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، إن الرئيس محمود عباس استجاب لمناشدة بعلاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، موعزا لوزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فوري.

وحسب الوكالة الرسمية، فإن الأسير المحرر الشحاتيت يعاني من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى معظم أفراد عائلته، في مشهد أبكى جميع من كان في استقباله.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الشحاتيت من بلدة دورا بمحافظة الخليل يوم الخميس، بعد قضائه (17 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.