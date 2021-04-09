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نجاة القيادي بالتيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال في بغداد
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 17:24 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 17:40 GMT

نجاة القيادي بالتيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال في بغداد

نجا القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، يوم الجمعة، من محاولة اغتيال بالعاصمة العراقية بغداد. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للتيار الصدري، أشار إلى

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

نجا القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، يوم الجمعة، من محاولة اغتيال بالعاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للتيار الصدري، أشار إلى أن ”محاولة الاغتيال كانت في منطقة الشعلة بالعاصمة“.

وأضاف البيان: ”الحمدلله على سلامة المجاهد الصدري البطل وأفراد حمايته، وسلامة من تعرض للإصابة منهم“.

ولم يعرف على الفور عدد المصابين في الحادثة، وطبيعة عملية الاغتيال.

ويعد الأعرجي أحد الوجوه البارزة في التيار الصدري، ولعب دوراً كبيراً في تأسيسه، كما يُتهم بخطاباته المحرضة، خلال فترة العنف الطائفي بين عامي 2006- 2008.

وتمثل منطقة الشعلة في العاصمة بغداد أحد معاقل التيار وخزّانه الانتخابي الذي يعتمد عليه، بعد مدينة الصدر، كبرى مدن بغداد، وتحتضن أكبر قاعدة شعبية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

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