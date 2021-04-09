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جمال سليمان يعلق نشاطه السياسي مع المعارضة السورية ويوضح الأسباب
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 15:46 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 16:10 GMT

جمال سليمان يعلق نشاطه السياسي مع المعارضة السورية ويوضح الأسباب

أعلن الفنان السوري جمال سليمان، تعليق نشاطه السياسي مع المعارضة السورية، التي كان ينتمي إليها بشكل رسمي. وقال سليمان في منشور له على "فيسبوك"، إنه لم يجد نفسه

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المصدر: محمد إسماعيل – إرم نيوز

أعلن الفنان السوري جمال سليمان، تعليق نشاطه السياسي مع المعارضة السورية، التي كان ينتمي إليها بشكل رسمي.

وقال سليمان في منشور له على ”فيسبوك“، إنه لم يجد نفسه خلال الفترة الماضية ”من خلال كيانات المعارضة، لذلك علقت نشاطي معها ولم أشارك في أي من الاجتماعات الرسمية لأي كيان منها، وهذا لا يعني طعنا بالمعارضة فأنا جزء منها“.

ورأى سليمان أن ”الصراع الإقليمي والدولي في سوريا ورفض النظام السوري أي حل سياسي، كانت له انعكاساته السلبية على تماسك المعارضة واستقلال رأيها وصوابية حساباتها“.

واعتبر أن ”المعارضة أصبحت بالنسبة للبعض مهنة وحرفة وهو ما أساء للقضية الوطنية“، مطالبا بمراجعة كاملة لبنيتها، مشددا على ”ضرورة ضخ دماء شابة تحمل رؤى جديدة إلى المعارضة“.

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