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كيف استذكر العراقيون الغزو الأمريكي لبلادهم قبل 18 عاما؟
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 17:40 GMT

كيف استذكر العراقيون الغزو الأمريكي لبلادهم قبل 18 عاما؟

استذكر مسؤولون، ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى الثامنة عشر للاحتلال الأمريكي لبلادهم، وما أعقبه من أحداث مرت على العراق. وتمكنت الولايات

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

استذكر مسؤولون، ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى الثامنة عشر للاحتلال الأمريكي لبلادهم، وما أعقبه من أحداث مرت على العراق.

وتمكنت الولايات المتحدة من احتلال بغداد في التاسع من نيسان عام 2003، بعد انهيار دفاعات الجيش العراقي، في عدة معارك آنذاك، معلنة سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

جدل مستمر 

تتفاوت تقديرات الخسائر بسبب أعمال العنف بعد الغزو بشكل كبير، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن نحو 500 ألف مدني عراقي ربما قتلوا خلال الفترة من 2003 إلى 2013.

ورغم مرور 18 سنة على سقوط بغداد، إلا أن الجدل والخلاف لا يزال مستمرا حول تقييم ما حصل، ففي الوقت الذي يعتبره بعض العراقيين ”خلاصاً من الظلم والديكتاتورية، والحكم الشمولي“، يراه آخرون ”احتلالاً وتمكينا لطبقة سياسية موالية للخارج“.

ورغم الجدل، هناك شبه اتفاق بين النشطاء على أن مرحلة ما بعد عام 2003 لم تكن أفضل بكثير من المرحلة التي قبلها، فتهم استخدام العنف التي طالت نظام صدام حسين لم تسلم منها الفترة التي تلت سقوطه.

عقد سياسي جديد

وفي تعليقه على الذكرى، قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، إن البلاد ”بحاجة إلى عقد سياسي جديد، بعد 18 سنة من سقوط بغداد بيد الولايات المتحدة“.

وأضاف صالح في بيان صادر عنه: ”في 9 نيسان نستذكر استشهاد الإمام الصدر (محمد باقر الصدر)، وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين“.

وتابع: ”لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير، ويجب أن نقر بإخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بإرث النظام السابق.. العراق بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة”.

ومر العراق بعدة مراحل بعد سقوط نظام صدام، أولها الحرب الطائفية بين الميليشيات المسلحة، وما رافقها من سقوط آلاف الأبرياء، وصولاً إلى مرحلة سيطرة تنظيم داعش على محافظات عراقية، وما أعقبها من صعود القوى والفصائل الموالية لإيران في المنطقة.

وتسببت تلك الأحداث بانهيار سريع للبنى التحتية، والمنشآت المدنية، وانعدام الخدمات الأساسية في مجمل مدن البلاد، حيث ما زال العراقي يعاني مشاكل في الطاقة الكهربائية، والماء الصالح للشرب، وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي، وانتشار الرشاوى.

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