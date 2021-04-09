كيف استذكر العراقيون الغزو الأمريكي لبلادهم قبل 18 عاما؟

استذكر مسؤولون، ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى الثامنة عشر للاحتلال الأمريكي لبلادهم، وما أعقبه من أحداث مرت على العراق.

وتمكنت الولايات المتحدة من احتلال بغداد في التاسع من نيسان عام 2003، بعد انهيار دفاعات الجيش العراقي، في عدة معارك آنذاك، معلنة سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

جدل مستمر

تتفاوت تقديرات الخسائر بسبب أعمال العنف بعد الغزو بشكل كبير، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن نحو 500 ألف مدني عراقي ربما قتلوا خلال الفترة من 2003 إلى 2013.

18 years ago today. pic.twitter.com/yzzmAxdvke — Hala Gorani (@HalaGorani) April 9, 2021

ورغم مرور 18 سنة على سقوط بغداد، إلا أن الجدل والخلاف لا يزال مستمرا حول تقييم ما حصل، ففي الوقت الذي يعتبره بعض العراقيين ”خلاصاً من الظلم والديكتاتورية، والحكم الشمولي“، يراه آخرون ”احتلالاً وتمكينا لطبقة سياسية موالية للخارج“.

سقوط صدام كان بسبب غباءه في ادارة الدولة وادارة علاقاتها الدولية, والنفخة الكذابة, والدكتاتورية والظلم, حتى تخلى عنه الجميع وتمنوا (شارون) بديلا عنه.

مسؤولية صدام وزبانيته كبيرة في تحطيم الشعب العراقي وتحويله الى شعب ميت يعيش خارج الزمن ويتداول الاوهام.

لا زلنا نعاني من آثار حكم — صالح الحمداني (@Salehalhamadani) April 9, 2021

ورغم الجدل، هناك شبه اتفاق بين النشطاء على أن مرحلة ما بعد عام 2003 لم تكن أفضل بكثير من المرحلة التي قبلها، فتهم استخدام العنف التي طالت نظام صدام حسين لم تسلم منها الفترة التي تلت سقوطه.

بين ذكرى الاستشهاد العظيم

وسقوط طاغية بغداد

والتحول الشامل الذي لم يكتمل بعد..

ثمةَ مشهدٌ تختلط فيه الأوجاع بالدماء والمواويل بالأماني،

والانتظارات باللاجدوى.

ومهما تكن مرارة المشهد فإنها تتضاءل أمامَ زمن التغييب وتراجيديا الدم.#9نيسان_لحظة_العراق_الفارقة — د.نوفل أبورغيف (@aburgeif) April 9, 2021

9 نيسان أبريل ليس مجرد موعد لذكرى سقوط بغداد، بل هو تأريخ لحقبة الانهيار العربي الكبير الذي بدأ في مثل هذا اليوم من عام 2003 ومازال مستمراً، بأيدي الغزاة مرة، وبأيدي الطغاة مرات ومرات..#العراق #كنت_هناك — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) April 9, 2021

#ذكرى_سقوط_بغداد ذكرى الوَجع، ذكرى انهيارُ بلدٍ عظيم ومشروعُ دولةٍ عُظمى بسبب كِذبة. ذكرى دخول الدبابات إلى ساحة الفردوس، إيذانًا بمرحلة الخرابِ والدمـار والكوارث

ذكرى تُحيلنا إلى حقيقةٍ مُرّة..

"أن بغداد أصبحت عاصمة الأحزان العربية والقهر العالمي" pic.twitter.com/8GfNoHu4Gd — ﮼الصحفي،عمر (@jouromr) April 8, 2021

عقد سياسي جديد

وفي تعليقه على الذكرى، قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، إن البلاد ”بحاجة إلى عقد سياسي جديد، بعد 18 سنة من سقوط بغداد بيد الولايات المتحدة“.

وأضاف صالح في بيان صادر عنه: ”في 9 نيسان نستذكر استشهاد الإمام الصدر (محمد باقر الصدر)، وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين“.

وتابع: ”لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير، ويجب أن نقر بإخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بإرث النظام السابق.. العراق بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة”.

ومر العراق بعدة مراحل بعد سقوط نظام صدام، أولها الحرب الطائفية بين الميليشيات المسلحة، وما رافقها من سقوط آلاف الأبرياء، وصولاً إلى مرحلة سيطرة تنظيم داعش على محافظات عراقية، وما أعقبها من صعود القوى والفصائل الموالية لإيران في المنطقة.

وتسببت تلك الأحداث بانهيار سريع للبنى التحتية، والمنشآت المدنية، وانعدام الخدمات الأساسية في مجمل مدن البلاد، حيث ما زال العراقي يعاني مشاكل في الطاقة الكهربائية، والماء الصالح للشرب، وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي، وانتشار الرشاوى.

أسوء ١٨ سنة مرت على العراق

مجلس الحكم الجعفري المالكي انفجارات طائفية اغتيالات قتل على الهوية حزب الدعوة بدرالعصائب القاعدة جيش المهدي الحشد داعش مهجرين ايتام مغيبين فساد ميزانيات منهوبة معممين جهل تخلف همجية بقى شي ما شفناه؟#ذكرى_سقوط_بغداد — 🇮🇶الخاتون ‏ (@ALKHATONAAA) April 8, 2021

#بغداد من ذا أصابك يابغداد بالعين

الم تكوني زماناً قرة العين اني تذكرت والذكرى مؤرقة#سقوط_بغداد pic.twitter.com/rl32voqGJ0 — فاروق الظفيري / العراق الجريح (@alduferi1969) April 9, 2021