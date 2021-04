مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نشعر بالقلق من غياب الشفافية حول اعتقالات الأردن

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه ليس من الواضح إن كان ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

يأتي تصريح المكتب الأممي بعد يومين من قول العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين في رسالة للمواطنين، إن الأمير حمزة موجود في قصره بين عائلته تحت رعاية الملك.

وأضاف المكتب، وفق ما نقلت وكالة رويترز: ”نشعر بالقلق من غياب الشفافية حول الاعتقالات“.

وقالت مارتا أورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ردا على سؤال بشأن الأمر خلال إفادة صحفية: ”نريد التأكيد على أنه بغض النظر عن الادعاءات واسعة النطاق، فإنه لم يتم بعد على ما يبدو توجيه أي تهمة، ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات“.

إزاء ذلك، أعادت أم الأمير حمزة، الملكة نور الحسين، تغريدة شملت عددا من الوسوم، تصدرها وسم بسؤال أين الأمير حمزة، باللغتين العربية والإنجليزية.

This is trending the most in Jordan #وين_الامير_حمزه #Where_is_Prince_Hamzah #حمزة_إبن_الحسين#كلنا_الأمير_حمزة #حمزة_بن_حسين#save_prince_Hamzah

