بعد اتصال بايدن أمس.. بلينكن يجدد التأكيد على تضامن واشنطن مع الأردن بقيادة الملك عبدالله

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تضامن الولايات المتحدة الأميركية التام مع الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار، في اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني، إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، مؤكدًا الدور القيادي لجلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار، بحسب المصدر ذاته.

ويوم أمس الأربعاء، تلقى العاهل الأردني اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيه دعم الولايات المتحدة للأردن وللملك.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت عن إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدة تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد فيه.

وأعلنت دول عربية وأخرى أجنبية مساندتها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، بعد حملة اعتقالات طالت مسؤولين سابقين وعسكريين.