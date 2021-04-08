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الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 16:57 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 17:20 GMT

الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين؛ لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.

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المصدر: رويترز

تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين؛ لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.

ودمر انفجار ضخم في مرفأ بيروت أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس/ آب، ولم يجرِ بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفا الإفلاس.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان يوم الثلاثاء: ”يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية“.

وتابع قائلا: ”إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا“.

وقال دبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

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