دمشق تشكو إسرائيل لمجلس الأمن: القصف تزامن مع عيد الفصح

جددت دمشق، اليوم الخميس، مطالبتها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار ما وصفتها بـ ”الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية“ التي تزامنت مع عيد الفصح.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الغارات الجوية الإسرائيلية تمثل“انتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن“.

وأضافت الخارجية السورية أن“العدوان الإسرائيلي يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد الفصح المجيد الذي نعتبره رسالة محبة وسلام للعالم كله، إلا أن إسرائيل بعدوانها تثبت أنها لا تؤمن بالسلام وإنما بشريعة الغاب“.

وذكرت الخارجية السورية أن الاستهدافات المتكررة هدفها التعمية على“مأزق المسؤولين الإسرائيليين الانتخابي، والأخلاقي، والسياسي، مستندين في ذلك إلى تبني الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل أو بآخر للسياسات الرعناء للإدارة السابقة، وإلى تغطية غير مباشرة من الاتحاد الأوروبي عبر ما تمخض عنه مؤتمر بروكسل الخامس من نتائج تعكس تلك العقلية الاستعمارية البائدة“، بحسب تعابير البيان السوري الرسمي.

وأدى القصف الإسرائيلي، بحسب ما نقلته ”سانا“ عن مصدر عسكري لم تسمه، ”إلى إصابة 4 جنود بجراح ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وذكر المصدر العسكري السوري أن“وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها“، في حين لم تقدم الوكالة معلومات عن طبيعة المواقع التي تعرضت للقصف.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على القصف الذي يعد الثامن من نوعه منذُ بداية العام الجاري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 3 مسلحين من مجموعات إيرانية موالية للحكومة السورية، قُتلوا إثر قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق.

وأوضح المرصد السوري أن القصف الإسرائيلي طال موقعًا عسكريًا حكوميًا ومستودعًا قرب منطقة (الديماس) شمال غرب العاصمة، لافتًا إلى أنه تنتشر في الموقع مجموعات مسلحة إيرانية، وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.

ونادرًا ما يؤكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في سوريا، لكنه كشف في تقريره السنوي أنه قصف 50 هدفًا في سوريا خلال العام 2020.