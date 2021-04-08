وكالة الأنباء الأردنية: باسم عوض الله لا يزال موقوفا ولم يغادر البلاد

قال مصدر رسمي أردني، يوم الخميس، إن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله لا يزال موقوفا ولم يغادر البلاد كما ذكرت شائعات متداولة مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ عن ”مصدر رسمي“ قوله، إن ”المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفا على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد“.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات قالت إن عوض الله غادر البلاد إلى إحدى الدول المجاورة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت الماضي، عددا من المقربين للأمير حمزة بن الحسين، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قوات الأمن الأردنية اعتقلت باسم عوض الله لأسباب ”أمنية“.

وباسم عوض الله اقتصادي سياسي مثير للجدل في الأردن، حيث يوصف بأنه شخصية غامضة صعدت بشكل صاروخي على الساحة السياسية في المملكة، حيث شغل مناصب عديدة، منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح سريعا مديرا للديوان الملكي في الأردن عام 2007، لكنه سرعان ما اضطر للاستقالة تحت ضغط انتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج إصلاحات موالية للغرب، تتجاهل الحساسيات العشائرية، بحسب وكالة رويترز.