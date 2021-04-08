عبدالفتاح البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم

اعتبر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن المفاوضات حول سند النهضة الإثيوبي، أخدت وقتا أكثر من اللازم دون جدوى.

وفشلت محادثات جرت بين السودان ومصر وإثيوبيا في كنشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، يومي الأحد والإثنين، وسط مخاوف من تنفيذ إثيوبيا عملية الملء الثاني في تموز يوليو المقبل.

وقال البرهان في تصريحات صحفية اليوم: ”قدمنا مبادرة لتدعيم الوساطة الأفريقية، وتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة.. مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل إلى نتيجة“.

وأضاف من قطر التي يقوم بزيارة لها: ”كنا نعتقد أن الحلول الأفريقية هي الأفضل للأزمة، لكن اتضح لنا أن الوساطة الأفريقية تحتاج إلى مساندة، وقدمنا عرضا بتوسيط الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. بالتأكيد يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، واللجوء للتحكيم الدولي“.

وفي موضوع آخر قال البرهان مخاطبا تجمعا للجالية السودانية في الدوحة: إن لدى بلاده ”تفاهمات جيدة مع مصر بشأن قضية حلايب، وإنها لا ينبغي أن تكون شوكة في خاصرة العلاقات بين البلدين“.

وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قد قال أمس الأربعاء، إن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة.

وأضاف عباس، غداة فشل المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر.

وأشار الوزير السوداني إلى أن ”هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي، ولكنه توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليارات متر مكعب، ويبعد 15 كلم فقط من سد النهضة، في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب“.