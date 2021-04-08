بلومبيرغ: مصر والسودان وإثيوبيا لن تستطيع تحمل تكلفة مواجهة عسكرية في حال فشل المفاوضات

قالت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية: إن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وجميعها فقيرة وذات كثافة سكانية عالية، لن تستطيع تحمل تكلفة المواجهة، وحجم التوتر والاضطراب في حال حدثت مواجهة عسكرية بعد فشل المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة.

ودللت على ذلك بأن إثيوبيا تتحمل تكاليف حرب أهلية دامية في إقليم تيجراي الشمالي، بينما يكافح السودان للتعافي من 3 عقود من العزلة، وتواجه مصر مشكلة فقر خطيرة، حيث إن ثلث السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون فقط على أقل من دولارين في اليوم.

وقالت الشبكة: إن مصر بدأت لأول مرة منذ عقود في إعادة توجيه اهتمامها العسكري جنوبًا، حيث نفذت القوات المسلحة المصرية والسودانية سلسلة مناورات حربية مشتركة، كما قدمت القاهرة مساعدات للجيش السوداني في أعقاب الصراع على منطقة الفشقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الدول الثلاث عدة أشكال من ردود الفعل، من بينها استثمارات عسكرية ضخمة، ومواجهات دبلوماسية في منتديات متعددة الأطراف، واللجوء لدعم الجماعات الانفصالية وحركات التمرد، وحتى إن لم تقع المواجهة العسكرية المباشرة بين الأطراف، فسوف يظل الأمر مكلفا لتلك الدول.



وعلى جبهة رد الفعل المصري، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بوضوح، أن حصة مصر من مياه النيل الأزرق ”خط أحمر“، مضيفًا أن أي خفض للحصة سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد تقرير الشبكة، أن فشل المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، ينذر بالسوء لاستقرار وأمن شمال شرق أفريقيا، وبأن يصبح حوض النيل الأزرق مسرحًا لحرب باردة على ضفاف نهر النيل، مع وجود إمكانية لاندلاع حرب مباشرة، في ظل عدم وجود اتفاق واضح.

وتعود أزمة سد النهضة إلى أن مصر والسودان، وهما دولتا مصب النيل، لديهما مخاوف من أن ملء إثيوبيا الخزان العملاق خلف السد، سيقطع إمدادات المياه عنهما، بينما تحتج إثيوبيا بأن من حقها استغلال النهر لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتبحث القاهرة والخرطوم عن اتفاق جديد تتعهد فيه إثيوبيا بعدم إلحاق الضرر بهما، وإعطاء الأولوية لحصولهم على المياه وليس توليد الكهرباء في حالة فترات الجفاف الممتدة في المستقبل، ولكن تخشى أديس أبابا من أن مثل هذا الالتزام سيجعل تشغيل سد النهضة خاضعًا لموافقة دولتي المصب.

وتقترح الشبكة للخروج من هذه الأزمة، بالوصول إلى اتفاق بشأن العمليات المحددة لسد النهضة خلال فترات الجفاف الممتد بطريقة توازن بين الاحتياجات المائية لمصر والسودان، ومتطلبات توليد الطاقة في إثيوبيا، لكن ستظل المسألة الأكبر المتعلقة بتقاسم المياه دون حل.

وأردفت الشبكة قائلة: إنه يجب أولا العودة إلى طاولة المفاوضات، وتتوقع أنه لن يحدث ذلك إلا تحت ضغط دولي مستمر، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتمتعان بنفوذ تجاري، ويقدمان مساعدات للدول الثلاث.