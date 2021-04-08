عبدالفتاح البرهان يجري مباحثات مع أمير قطر في الدوحة

أجرى رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، مباحثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الدوحة.

وبدأ رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء زيارة رسمية لقطر تدوم يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه، إثر الانتفاضة التي أسقطت نظام البشير.

وجاء في تغريدة على حساب الوكالة القطرية الرسمية للأنباء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أمير البلاد ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان“.

وأضافت الوكالة أن الطرفين ”بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين“.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية قول عبدالفتاح البرهان ”إنه تم خلال الزيارة الاتفاق مع قطر على تفعيل الاتفاقيات وتبادل الزيارات“ دون مزيد من التفاصيل.

سمو أمير البلاد المفدى ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.#قناhttps://t.co/I6Rmhxc4aF pic.twitter.com/u1wlbbz0Bu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 8, 2021

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ زار الدوحة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي على رأس وفد سوداني رسمي، حيث التقى أمير قطر.

وكانت زيارة حميدتي هي الأولى لوفد رفيع المستوى منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، كما أنها جاءت بعد أيام من إعلان المصالحة الخليجية، مطلع العام الحالي.