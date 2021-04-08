الكاظمي: نتائج الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، أن نتائج الحوار الإستراتيجي، ستكون بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.

وأجرى العراق، الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، فضلا عن ممثلي القطاعات الاقتصادية والطاقة والثقافة.

وقال الكاظمي في تغريدة على ”تويتر“ إن ”نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام“.

وأضاف أن ”‏الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات“.

نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنىء به شعبنا المحب للسلام.

الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 7, 2021

وأجريت يوم الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان مقتضب، أن ”وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي“.

وقال حسين في كلمة له خلال انطلاق الحوار إن ”اجتماعنا اليوم يأتي تأكيدا على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، والحكومة العراقية كرست مبادئ الدستور من خلال نهجها الحكومي“.